Un sénateur de l'Hérault demande une médaille spéciale pour les pompiers mobilisés cet été

À l'initiative du sénateur de l'Hérault Hussein Bourgi, des sénateurs demandent au ministre Darmanin la création d'une Médaille de la Sécurité Intérieure, spéciale "Feux de forêt 2022".

Hussein Bourgi, a adressé un courrier au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, afin de lui demander la création d'une promotion, hors quota annuel, de la Médaille de la Sécurité Intérieure (MSI), avec une agrafe spéciale "Feux de forêt 2022". Cet appel initié par Hussein Bourgi a reçu le soutien de 83 autres sénateurs de toutes les sensibilités politiques.

La MSI (Médaille de la Sécurité Intérieure) vise à récompenser les services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l'accomplissement d'une action ponctuelle ou continue, dépassant le périmètre normal de service, rendue dans le cadre de la sécurité intérieure.

Alors qu'un décompte provisoire estime à 265 le nombre de feux déclarés sur notre territoire en 2022, pour plus de 60.000 hectares de forêts partis en fumée, "il semble évident que nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ainsi que les bénévoles des Comités Communaux des Feux de Forêt, répondent à ces critères." explique le sénateur de l'Hérault

"Ces derniers mois, la France a durement été éprouvée par les incendies. Les dégâts engendrés sont six fois plus élevés que la moyenne des 15 dernières années. Face à cette situation inédite, les soldats du feu, volontaires et bénévoles ont fait face avec bravoure, courage et dévouement exemplaire. Faisant jouer la solidarité nationale au sein de la profession, en agissant bien souvent en dehors de leur département, ils n'ont pas seulement éteint les incendies, mais aussi porté secours et assistance à des milliers de Français évacués (habitants et vacanciers). Aussi il me semble légitime de leur témoigner la reconnaissance et la considération que nous leur portons."