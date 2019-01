Un Sénonais en lice pour devenir meilleur apprenti cuisinier de France

Sens, France

C'est un concours très prisé dans le monde de la restauration : la finale du "meilleur apprenti cuisinier" de France se déroule lundi, à l'école de gastronomie Ferrandi de Paris. Et cette année, le représentant de la région Bourgogne-Franche-Comté est Icaunais. Natif de Sens, Mathias Ojalvo, 20 ans, est apprenti au CIFA de l'Yonne, à Auxerre. Il a obtenu son CAP en alternance avec le restaurant la Madeleine à Sens, et poursuit sa formation depuis fin août au restaurant de Stéphane Derbord, à Dijon.

Formé par deux chefs étoilés

Mathias Ojalvo a donc été formé par deux chefs étoilés : Patrick Gauthier à la Madeleine à Sens, et Stéphane Derbord à Dijon. "C'est une fierté de pouvoir dire que je travaille dans un restaurant étoilé, confie le jeune cuisinier. Tout le monde n'a pas cette chance. Et puis c'est aussi un gage de qualité, de rigueur, et de beaucoup d'exigence. Ça pousse à travailler encore mieux pour arriver à son objectif."

Et son objectif, c'est bien de remporter ce concours : "maintenant que je suis en finale, je vais tout faire pour l'emporter", explique Mathias Ojalvo, déterminé. La finale consiste en une épreuve de 4 heures. Un menu complet entrée, plat, dessert, commun et imposé aux 12 candidats : mousseline de brochet et d'écrevisse en entrée ; filet d'agneau Wellington en plat ; et tarte chocolat, café et vanille en dessert.

Une détermination à toute épreuve

Cuisinier, Mathias Ojalvo a voulu l'être très tôt. Mais ses parents l'ont encouragé à passer un bac général avant toute chose. Pourtant, le jeune homme n'avait déjà qu'une chose en tête : "quand j'étais au lycée, _je pensais tout le temps à la cuisine_. Je me disais qu'il fallait que je tienne le coup, qu'il me restait quelques mois, et qu'après je serais en cuisine, que je ferais ce que j'aime", raconte-t-il. Bac scientifique en poche, il s'inscrit en CAP au CIFA de l'Yonne, commence une alternance chez le chef étoilé Patrick Gauthier à la Madeleine à Sens. Il y apprend la rigueur. Selon lui, c'est son atout majeur pour cette finale : "je pense que c'est vraiment au niveau des assaisonements, de l'application des techniques. Quand la technique on doit la faire comme ça, je n'aime pas la changer. Je l'applique à la lettre."

Mais pour son chef actuel, le Dijonnais Stéphane Derbord, le jeune cuisinier a plus que ça : "Mathias est un élève très sérieux, motivé. Mais pour faire un concours, il faut avoir les capacités techniques évidemment, et puis il faut la force mentale, de vouloir aller jusqu'au bout. Mathias a tout ça."

Les résultats seront connus dès lundi soir. L'an dernier, c'était déjà une élève du CIFA de l'Yonne qui représentait la région Bourgogne-Franche-Comté lors de cette finale. Elle avait obtenu le prix spécial dessert.