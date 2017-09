Un service d'adoption de vélo à La Roche-sur-Yon

La récup' a le vent en poupe ces dernières années, pour les vélos aussi. L'association Centre-Vélo de La Roche-sur-Yon (Vendée) propose des vélos à adopter pour une cinquantaine d'euros.

Des vélos d'occasion mais entièrement retapés. C'est ce que propose l'association Centre-Vélo à La Roche-sur-Yon. Pour inciter les automobilistes à lâcher leur voiture pour adopter ce mode de déplacement bien plus écologique, le Centre-Vélo a mis en place un système d'adoption. Le principe est simple : il faut d'abord adhérer à l'association pour un montant de 10 euros et verser un chèque de caution. Celui-ci ne sera encaissé que six mois plus tard, si l'adoption est concluante. Et en général, c'est le cas, "il y a 90% des vélos qui partent en adoption définitive", explique ainsi Thomas Sauvaget, responsable technique du Centre-Vélo.

On préfère que les gens nous ramène les vélos plutôt que de les mettre à la déchetterie - Thomas Sauvaget, du Centre-Vélo

Ces vélos proposés à l'adoption, l'association les récupère grâce à des particuliers. "Ce sont des vieux vélos qu'on récupère, des dons de personnes en général. L'idée c'est de lutter contre les déchets. En sachant que bien souvent, il y a très peu de choses à changer dessus, juste une crevaison ou un problème au niveau du pédalier. C'est dommage de se débarrasser d'un vélo alors qu'on peut en faire quelque chose", confie Thomas Sauvaget, "c'est ce qu'on appelle l'économie solidaire et circulaire". Outre l'aspect environnemental, l'objectif de l'association, c'est de "démocratiser le vélo" et qu'un maximum de personnes se déplacent à bicyclette. "Si on devait faire une étude des déplacements à La Roche, je pense qu'il y a des personnes qui l'utilisent pour un ou deux kilomètres", ajoute-t-il.

Chaque année, environ 70 personnes se laissent ainsi convaincre par l'adoption de vélo.

Le Centre-Vélo recherche des bras

Thomas Sauvaget espère trouver des volontaires pour l'aider à retaper ces quelques 200 vélos qui seront ensuite proposés à l'adoption © Radio France - Fiona Moghaddam

Actuellement, il n'y a que quelques vélos proposés à l'adoption mais ce n'est pas faute de stock. Environ 200 vélos attendent d'être rénovés mais pour cela, l'association a besoin de volontaires. Elle recherche deux jeunes en service civique en ce moment.

► Retrouvez plus d'infos sur la page Facebook du Centre-Vélo ici