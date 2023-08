Un service de transport à la demande mis en place à Lodève... dans une deux-chevaux

Une deux-chevaux ressortie en 2023 pour faire office de taxi ! À Lodève, un service de transports à la demande est en place depuis le début du mois de mai pour faire des courts trajets. Il rencontre déjà le succès, notamment chez les personnes âgées et isolées, qui habitent loin du centre ville. Le service est assuré par "L'abeille verte", cette entreprise à but d'emploi, créée dans le cadre du territoire zéro chômeur expérimenté à Lodève.

"Aucun taxi n'accepte de faire une course intra muros, ils ne font que des courses extérieures. Il n'y a pas de bus non plus. Je ne pouvais pas aller chez le médecin ou le coiffeur !", raconte Gilbert, 90 ans, un utilisateur de la deudeuche qui habite sur les hauteurs de Lodève. "Maintenant, je passe un coup de fil et c'est bon. J'avais besoin par exemple de nouvelles lunettes. Ils m'ont emmené, attendu et ramené chez moi. Ça donne une autonomie formidable, on est désenclavé !"

Une entreprise à but d'emploi

Le tarif n'est pas un frein, au contraire. Il faut compter de trois à cinq euros la course. D'autant qu'il ne s'agit pas juste d'un transport, c'est un accompagnement complet. "On peut aller chercher les gens dans leur salon s'ils ont besoin, on les aide à récupérer leur chariot au supermarché", détaille Rémy Schnébelin, l'un des trois conducteurs.

Les chauffeurs sont d'anciens chômeurs longue durée qui se réinsèrent dans l'emploi. C'est l'objectif de cette entreprise "à but d'emploi" créée dans le cadre du territoire zéro chômeur de Lodève . Le projet a aussi une visée écologique, qui explique en partie le choix de la deudeuche.

L'attractivité de la deux-chevaux

Alors pourquoi une deux-chevaux ? "Déjà c'est un véhicule un peu glamour, visible et reconnaissable. C'est à dire qu'on entend des 'je t'ai vu dans la deux-chevaux', 'j'ai fait coucou parce que la capote était ouverte'. On est dans la convivialité, explique Rémy Schnébelin. Et puis au niveau technique, c'est très très simple. Il n'y a pratiquement pas d'électronique, ce sera donc facile à entretenir. Il y a enfin le fait de faire vivre un véhicule qui pourrait être mis à la poubelle, qui nécessiterait l'achat d'une nouvelle voiture qui aurait été construite, et finalement, ça consomme plus de CO2 qu'utiliser une voiture qui a déjà été fabriquée et dont le bilan carbone a déjà été intégré."

Le véhicule plaît d'ailleurs aux clients. "C'est super la deudeuche, ça la fait revivre, se réjouit Gilbert, dont la première voiture était une deux-chevaux. C'est pas le grand confort mais on cherche pas ça, on a le plaisir de rouler !"

L'abeille verte compte étendre son offre de transports dans les prochains mois. Des vélos-taxis pourraient être mis en place, ainsi qu'un service de livraison à domicile avec des anciens scooters triporteurs de la Poste.

La deux-chevaux a été remise en état. - Christophe Maillot