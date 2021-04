"Un seul client par jour", la vie au ralenti des hôtels d'Albi

Alors qu’il fait beau, alors qu’ils attendaient quelques touristes pour les vacances de printemps, les hôteliers d’Albi ont vécu les annonces du troisième confinement comme un coup de massue. Ils ont le droit de rester ouverts (ils ont d’ailleurs toujours eu ce droit ) en revanche, les clients sont très peu nombreux. Il n’y a plus de touristes, et les entreprises réduisent au maximum les formations et déplacements.

Parmi les hôtels les plus fréquentés d’Albi, l’Ibis, dans l’hyper centre à deux pas du Théâtre. La directrice Ludivine Borie est très fataliste face à ce nouveau confinement. "On a eu quelques annulations, mais bon, on a encore des réservations pour la semaine prochaine, donc on reste optimiste." Elle estime que la fréquentation est de 40 à 50% en semaine avec les clients affaires. "Le week end, si on n'a pas de groupes sportifs, on n'a pas de touristes, on n'a rien.", dit-elle.

"Une chambre sur 24, c'est quasiment rien."

Quentin Merlet, tient l’hôtel Lapérouse qui compte 24 chambres. Un charmant hôtel, avec oasis et piscine à deux pas de la Cathédrale et de la place Lapérouse. Et il accueille un client par jour à peine. "On a le droit de rester ouvert, mais forcément cette décision c’est un coup sur la tête. On est sûr et certain de n’avoir personne. Ça fait déjà quelques mois qu'on a du mal à travailler, mais là, on est certains, dans les semaines à venir, de n'avoir personne ou quasiment au niveau de l'hôtel. Soyons honnêtes, à part quelques professionnels de ci de là, notre moyenne tourne autour d’un client par jour. Une chambre sur 24 en moyenne par jour, donc c'est quasiment rien."

Quentin Merlet tient avec sa compagne l’hôtel Lapérouse Copier

Un taux de remplissage correct cet été ?

Le quadragénaire veut toutefois rester résolument optimiste. "On se raccroche aux choses positives. L'an dernier, en 2020, on était un peu désespérés. Au mois de juin, avant la réouverture des restaurants, il n’y avait personne. Et puis après, on a très bien travaillé juillet et août, donc on espère que ça va être pareil. Ça va reprendre d'un coup. L'été sera bon. Il n'y a pas de raison."

Mais le jeune homme estime que le taux de remplissage ne sera correct que quand la vie aura vraiment repris avec la réouverture totale des restaurants et des musées. Des hôteliers qui disent survivre grâce aux aides de l’état, mais qui disent aussi que l’été dernier, l’activité est repartie très fort et très vite.

Reportage à Albi, Sandrine Morin Copier