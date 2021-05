"Un shoot d'Europe" pour les jeunes Français avec le service civique

La maison de l'Europe de l'Eure, à Évreux, a reçu ce jeudi la visite de deux ministres. Sarah El Haïri, secrétaire d'État à la Jeunesse et à l'Engagement et Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes ont échangé avec des volontaires du service civique et appelé à la mobilité.

Dans une maison de l'Europe pleine comme un œuf, elles sont une petite dizaine en service civique venues de toute la région et même de Paris pour le déplacement des deux ministres. Diana Ntsama joue à la maison, elle effectue depuis sept mois son service civique à la maison de l'Europe de l'Eure à Évreux. Une mission que la jeune femme a découverte presque par hasard. Elle partage son enthousiasme avec Sarah El Haïri et Clément Beaune : "On bosse sur pas mal de projets, beaucoup d'interventions dans les lycées et les collèges sur l'actualité européenne, les droits de la femme, les droits humains, des débats. On a même créé un jeu sur l'égalité femme-homme" énumère l'Ébroïcienne de 22 ans.

L'engagement commence "en poussant la porte de la maison de l'Europe" souligne Sarah El Haïri pour qui "l'engagement n'a pas ni forme, ni hiérarchie".

Un service civique Mission Europe

Les deux ministres ont profité de leur déplacement à Évreux pour faire une annonce : "Pour la première fois, on va créer un thème, le thème de l'Europe, au sein de l'Agence du service civique qui va réunir les missions de service public et qui va permettre aux jeunes de partir en Europe et de venir en France pour vivre l'Europe au quotidien sur chacun des territoires" détaille Sarah El Haïri. Les jeunes Français sont un peu à à la traîne : "On fait le constat que la citoyenneté européenne touche pour l'instant insuffisamment de jeunes, des jeunes plutôt éduqués et plutôt diplômés" se désole Béatrice Agrand, la présidente de l'Agence du service civique.

Il faut démocratiser et rendre plus accessibles la citoyenneté et la mobilité européennes - Béatrice Angrand

Plus qu'une injection, c'est "un shoot d'Europe" que prescrit Martine Buron, la présidente de la fédération française des maisons de l'Europe car "beaucoup de jeunes ici en France ne savent pas que ça existe. Chez nous, en Allemagne, on connaît beaucoup de gens plus vieux, des cousines ou des cousins, qui ont fait un volontariat. Ici, c'est un peu moins connu" constate Xenia Breuer, Allemande de 19 ans en service civique à Alençon (Orne) avec le corps européen de solidarité. Sarah El Haïri abonde :

Aucun jeune ne doit se dire c'est trop loin de moi, c'est pas fait pour moi - Sarah El Haïri

Les deux ministres veulent réaliser un défi : "Comme l'année prochaine, c'est la présidence française de l'Union européenne, on se donne l’objectif, et on le tiendra, d'avoir 1000 jeunes en mission Europe d'ici 2022 et en plus on aura aussi 1000 missions en Europe pour des jeunes français qui veulent partir dans le cadre de ce service civique pour être dans un autre pays européen, dans une ambassade ou dans une entreprise" détaille le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes Clément Beaune.

Les missions Europe de l’Agence du service civique seront mises en ligne dans les prochains jours et pourront concerner, entre autres, les domaines de la solidarité, de l'environnement, des droits de l'homme, l’égalité femme homme ou encore de la promotion des valeurs européennes.