"Un signe d'espoir" pour que Nevoy n'accueille pas le rassemblement Vie et Lumière cet été

La commune de Nevoy accueillera-t-elle cet été un second rassemblement des gens du voyage ? Après une réunion en préfecture la semaine dernière , les élus locaux du Giennois estimaient, à contrecœur, que c'était l'hypothèse la plus probable. Mais rebondissement ce mardi, après le courrier que la Première Ministre a envoyé à Jean-Pierre Sueur, le sénateur PS du Loiret. Dans cette lettre (datée en fait du 17 juin), Elisabeth Borne demande aux ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la Défense Sébastien Lecornu de présenter d'ici la fin du mois des "solutions concrètes" pour que ce rassemblement évangélique soit accueilli "sur un autre site".

Dénouement dans les prochains jours ?

"La Première Ministre donne un signe d'espoir pour que le second rassemblement annuel de l'association Vie et Lumière ait lieu ailleurs qu'à Nevoy, se réjouit Jean-Pierre Sueur. Si elle m'envoie cette lettre, ce n'est pas par hasard, elle sait très bien que ce sera rendu public, donc c'est un engagement clair : c'est l'autorité de la Première Ministre qui est en jeu, les ministres en question sont en quelque sorte sommés d'apporter une réponse."

Le courrier d'Elisabeth Borne à Jean-Pierre Sueur, en date du 17 juin 2023

Pour autant, rien n'est fait et le temps presse. "J'espère qu'on aura une bonne nouvelle d'ici les prochains jours, insiste Jean-Pierre Sueur. Je l'espère de tout cœur, et ce n'est pas contre les gens du voyage, mais on voit bien qu'après les difficultés liées au rassemblement d'avril dernier, organiser un second rassemblement sur le même lieu serait irresponsable." Il semble aussi que l'idée de la préfecture du Loiret d'imposer une jauge de 20 000 personnes ne passe pas auprès des gens du voyage. En 2014, l'Etat avait pris l'engagement de mettre à disposition un terrain militaire désaffecté, ailleurs que dans le Giennois, pour l'organisation de ce rassemblement estival - une promesse qui n'avait pas été tenue l'an passé.