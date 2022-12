Un simulateur de feu de forêt unique en France dans le futur centre de formation de Gignac

Environ 200 personnes ont assisté ce mardi matin à Gignac à la pose de la première pierre du futur centre des sapeurs pompiers de l'Hérault implanté sur 30 hectares à proximité du lycée Simone Veil. Il accueillera des stagiaires de toute l'Occitanie pour s'entrainer en situation réelle, incendie, inondations mais aussi en virtuel avec du matériel dernière génération.

Le contrôleur général Eric Florès Patron des pompiers de l'Hérault était l'invité de France Bleu Hérault ce mardi matin

" L'idée de ce centre de formation c'est que le pompier puisse être confrontés au feux, à la chaleur sur le corps d'abord en simulation et pas directement en intervention. Il faut mettre en situation les sapeurs pompiers dans l'ensemble du panel des interventions que l'on a et notre panel est très important. La fuite de gaz, l'intervention sur un accident de voiture, les feux d'hydrocarbure, les feux de bateau, le feu d'appartement bien évidemment et le feu de forêt."

" Ce centre de formation est destiné à l'ensemble des sapeurs pompiers. Formation initiale et formation continue. Les risques évoluent. En ce moment, vous avez les voitures électriques, toutes les problématiques de mobilité électrique, ça rentre dans les maisons. C'est des tas de situations que l'on doit appréhender et que l'on apprendra exactement dans ce centre de formation. Et c'est des risques qui n'existaient pas il y a 20 ans."

"Nous accueillerons aussi des scolaires pour leur montrer les risques qu'il y a à l'intérieur des habitations. Nous avons aussi des contacts avec les Autoroutes du Sud de la France. Nous avons des contacts avec Enedis, avec GRDF pour former les agents au risques de gaz.

Voir les flammes avant même d'arriver sur site, grâce aux vidéos amateurs

"En fonction des risques spécifiques et des scénarios spécifiques que l'on aura, on va avoir un simulateur de risques feu de forêt, on va pouvoir simuler le passage d'un feu sur une cabine de feux de forêt. Ça sera le premier simulateur de ce type en France. On va faire venir des sapeurs pompiers de toute la France"

"On va travailler aussi en réalité virtuelle avec des casques. On essaye aussi de faire de la technologie embarquée dans nos véhicules. On est en train de travailler aussi pour envoyer les flux vidéo que l'on a sur les Facebook vidéos à nos pompiers pour qu'avant d'arriver sur intervention, ils puissent voir déjà les flammes des gens qui sont en train de filmer. Vous avez des YouTubeurs de partout qui filment les interventions avant qu'on arrive pour voir que le chef , avant d'arriver sur une intervention, puisse voir déjà le feu. Il aura appréhendé."

"On termine l'année avec certes à peu près le même nombre d'interventions que l'année dernière, mais avec une saison aux feux de forêt qui a été très éprouvante. Elle a commencé fin mai. Elle a terminé avec les épisodes de vigilance rouge des épisodes cévenols. Pour nous, ça a été une année très intense et je tiens vraiment à souligner le travail de l'ensemble des sapeurs pompiers de l'Hérault cette année qui ont réalisé encore une année des engagements exceptionnels.