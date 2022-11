Un simulateur de harcèlement installé pour la première fois à Montpellier

"Poésie masculine" c'est le nom de cette nouvelle installation artistique et immersive installée à Montpellier depuis mardi 22 novembre. Créée par trois artistes, Frédéric Durieu, Nathalie Erin et Gilles de Boncourt, l'objectif est de se mettre dans la peau des femmes victimes de harcèlement dans la rue.

Le principe est simple, un tunnel de 8 mètres de long et 4 mètres de large, dans lequel rentre le public. Plongé dans l’obscurité totale, le spectateur voit des dizaines d’hommes apparaître sur les écrans géants. Des voix qui interpellent pour draguer lourdement, des mains baladeuses et des yeux rivés sur les visiteurs, un sentiment d'oppression domine. On rentre donc dans le quotidien d’une femme harcelée dans la rue. Frédéric Durieu artiste numérique, a mis en place ce couloir dans une salle de la ville "L_es mouvements que font les spectateurs sont pris en compte, ça dure 5 minutes et c'est très fort"._ Ils ont travaillé trois ans sur cette installation avant de le présenter en avant-première à Bruxelles, en Belgique puis en France. Le but est de pouvoir faire voyager cette boite noire dans tous les pays qui le souhaitent.

L'artiste Frédéric Durieu a travaillé trois ans sur le projet © Radio France - Adèle Chiron

Pour le moment, l'installation est à Montpellier à la salle Pégazy jusqu'au 2 décembre. C'est gratuit et ouvert tous les jours de 9h à 18h sur inscription (interdit au moins de 16 ans). Sur place vous retrouvez aussi des associations locales engagées dans la défense des droits des femmes.