Un simulateur de vieillesse pour les professionnels en contact avec les personnes âgées

De lundi à jeudi, un simulateur de vieillesse est mis à disposition des professionnels de santé des Pyrénées-Orientales, en contact régulier avec des personnes âgées.

Le poids des années. Il est parfois lourd à porter. C'est ce que cherche à démontrer ce simulateur, mis à disposition des professionnels des Pyrénées-Orientales en contact avec des personnes âgées. Les médecins, les kinés, les infirmiers ou les personnels de maisons de retraite. Ce mercredi, le matériel se trouvait à la résidence sénior Domitys de Saint-Cyprien.

Gilet, genouillères, coudières, minerve, gants, poids. "Heureusement, tout le monde ne se sent pas comme ça une fois vieux !", sourit Isabelle Fougères, chargée de réseau à la résidence sénior.

"On a beau avoir de l'empathie, on a beau faire des efforts, quand on ne le vit pas, c'est difficile à imaginer."

Xavier Bonit, directeur de la résidence Domitys de Perpignan