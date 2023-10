Un site de l'Université de Marseille ferme temporairement à cause du trafic de drogue

L'Université Aix-Marseille annonce qu'elle va fermer temporairement son site Colbert, situé dans le centre de Marseille (1er arrondissement) en raison de l'insécurité liée au trafic de drogue. La fermeture prend effet ce vendredi après les cours, jusqu'au 13 octobre. Les cours seront assurés en distanciel, annonce son président Eric Berton, dans une lettre dont l'AFP a obtenu une copie ce mercredi.

Le trafic de drogue dans le quartier est devenu invivable pour les étudiants et le personnel. "Comme, vous le savez, après des mois d'inquiétude et d'alerte, le doyen de la faculté d'économie et de gestion du site Colbert à Marseille a pris la décision de fermer l'accès à ce bâtiment aux étudiants et aux personnels, faute de pouvoir assurer leur sécurité", écrit Eric Berton dans une lettre adressée au préfet et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'à la procureure et au maire de Marseille.

Ce choix "est le pire" pour le président de l'Université qui en appelle à la "mobilisation"

Quelque 1.500 étudiants et une cinquantaine de personnels sont concernés par cette fermeture. "Les cours seront assurés en distanciel et les personnels, pour certains, seront redéployés ou en télétravail", poursuit le président dans cette lettre, précisant que ce choix "est le pire" qui puisse lui être "donné de faire tant l'accueil et le bien-être de nos étudiants sont au cœur" de l'engagement de l'Université.

"Au-delà de nos propres propositions pour améliorer la sécurité du site et de ses abords, j'en appelle à votre mobilisation et votre coopération pour que l'ensemble des acteurs institutionnels de notre territoire trouve des réponses adaptées et rapides afin de sécuriser ce quartier et le cadre de vie de nos étudiants et personnels", ajoute Eric Berton.