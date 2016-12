Un site internet créé par une ancienne étudiante alsacienne pour lutter contre la solitude à Noël

"Seulpournoel", c'est le nom d'un site lancé par une ancienne étudiante strasbourgeoise pour rapprocher les personnes seules pendant les fêtes. En 2015, plus de 1.000 personnes et familles s'étaient inscrites pendant les fêtes.

Par choix, ou le plus souvent par obligation, ils vont passer Noël seuls : cinq millions de Français seront dans ce cas cette année selon un rapport de la Fondation de France, dont un quart de personnes âgées.

La solitude va s'amplifier à Noël

Alors pour éviter cette solitude, une ancienne étudiante strasbourgeoise a créé il y a un an un site internet : "seulpournoel.fr", aidé par un étudiant colmarien. Le principe est simple : des personnes seules ou des familles et même des professionnels créent un événement pour les 23, 24, 25 et 31 décembre. Ceux qui le souhaitent les contactent pour participer au repas. "L'idée m'est venu en visitant le marché de Noël de Colmar", explique Héléna Vigneron, la créatrice du site, "pour prolonger l'esprit de Noël." Avec ce constat : "la solitude à Noël va s'amplifier avec le temps, il y a l'éclatement de la cellule familiale, mais aussi l'éloignement géographique lié au travail, aux études."

"seulpournoel" pourrait devenir un réflexe

L'an dernier, lors de sa création, le site avait rencontré un beau succès avec 1.000 personnes inscrites dans toute la France en quelques jours, même chose cette année. "La moyenne d'âge est de 38 ans, c'est vrai que l'accès numérique rend les choses plus compliquées pour les personnes plus âgées. Mais "seulpournoel" pourrait devenir un réflexe. On en parle de plus en plus et ça décomplexe le fait de prendre contact avec des inconnus pour Noël."