Un site internet simplifié pour déclarer sa nounou ou son aide à domicile

Le Cesu (Chèque emploi service universel) lance ce mardi une nouvelle version de son site, qui permet aux particuliers-employeurs de déclarer leurs salariés. Plus de la moitié de ces employeurs ont plus de 60 ans - l'idée est de leur faciliter la tâche pour les inciter à passer au numérique.

Si vous avez une femme de ménage ou une nounou, ou que vous êtes vous même aide à domicile ou encore jardinier, vous utilisez probablement le CESU (Chèque emploi service universel). La déclaration existe en version papier, mais aussi en version numérique, depuis 2003, et près de deux millions de particuliers-employeurs utilisent le site internet du CESU, pour éditer des fiches de paie, calculer les cotisations, ou encore mettre en place des prélèvements. Ce mardi, une nouvelle version "plus moderne" est lancée.

600.000 utilisateurs utilisent encore la déclaration papier

L'idée est notamment de faciliter l'utilisation pour les seniors, dans la mesure où la moitié des particuliers-employeurs ont plus de 60 ans. 600.000 utilisateurs, soit 30%, utilisent encore la déclaration papier. Le but est qu'ils passent tous à la télédéclaration. Pour cela, le site a été adapté pour correspondre au plus grand nombre.

Principale modification : il est désormais adapté pour les smartphones et les tablettes. D'autres outils ont également été ajoutés : par exemple, vous pouvez désormais utiliser un simulateur de coût pour savoir à combien s'élèvent les charges que vous devez versez, un calendrier avec toutes les échéances de déclaration et de paiement, ou encore une grille indiquant les salaires minimum pour chaque activité. Vous pouvez aussi pré-remplir votre déclaration si vous enregistrez la même activité tous les mois.

Par ailleurs, ce nouveau site va aussi servir pour la mise en place du prélèvement à la source. A partir du 1er janvier 2019, le Cesu devra calculer l'impôt sur le revenu pour l'employeur et le collecter directement sur le salaire de l'employé.