Saint-Jean-de-Braye, France

Le skatepark de Saint-Jean-de-Braye, déjà situé au complexe du Petit Bois, va déménager de quelques centaines de mètres ! Sa destination ? L'ancienne piscine de la ville, à l'abandon depuis 2 ans. C'est un éducateur sportif de la ville, Julien Millet, qui a eu l'idée de ce complexe unique dans la région, couvert et en accès libre, qui s'étendra sur près de 1.500m². "L'idée du skateboard, c'est d'investir les espaces urbains", rappelle-t-il. "Il y a déjà des pentes et des éléments utilisables par les trottinettes, les rollers, les skateboards ou les BMX".

Un coût estimé à 436.000€

Le bâtiment n'étant toutefois pas conçu à l'origine pour accueillir ces activités, des structures légères, certainement en bois, devraient être installées. Mais tout le site devrait trouver une nouvelle fonction, poursuit Julien Millet : "Les bassins vont être réutilisés. Les surfaces intérieures, comme les vestiaires, et les plages seront aussi réutilisées, en surface de roulement et avec les modules que l'on a sur le skatepark actuel."

Le bassin va devenir une piste pour les skateurs ! - Ville Saint-Jean-de-Braye

Ces modules vont d'ailleurs déménager pour intégrer le futur complexe. Un projet qui, au final, ne devrait pas coûter à la ville beaucoup plus cher que la démolition de la piscine. Selon Pascale Fauquet, responsable des sports à la mairie de Saint-Jean-de-Braye, le coût global s'élève à 436.000€. "La démolition, c'était entre 300.000 et 350.000€ euros, somme qui est réattribuée au projet", confie-t-elle. "On va également essayer d'être suivis, au niveau des subventions, par des partenaires."

Le skatepark pourrait voir le jour en 2019.