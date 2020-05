Un skipper marseillais offre aux soignants urgentistes de la Timone des sorties en mer sur son catamaran

Une soixantaine d'urgentistes de l'hôpital de la Timone, internes, soignants et personnels du Samu, vont embarquer pour une journée en mer sur le catamaran de François Montagnon. Ce skipper professionnel dont le catamaran de 12 mètres est à quai au port de Corbières, à l’Estaque (16e), propose tout au long de l’année des sorties à la voile à la journée ou davantage, à la découverte des calanques. Par l'intermédiaire d'un ami médecin en stage aux urgences de la Timone, François est contacté pour louer son bateau mais dans le "contexte de l'après confinement, il me paraissait normal que je les invite" explique ce skipper au grand coeur "donc on a mis en place 6 sorties pour emmener une soixantaine d'urgentistes passer une journée en mer et décompresser, je pense qu'ils en ont vraiment besoin".

"le balcon à 20h, c'est pas assez "- François Montagnon, skipper

Une journée offerte pour remercier des soignants mis à rude épreuve ces derniers mois "le balcon à 20heures, c'est pas assez" poursuit François "il faut continuer d'une autre manière et je pense que ce sont exactement les choses dont ils ont besoin maintenant. Moi je peux leur proposer, donc allons -y!" et un programme anti stress garanti :"on va naviguer à la voile, mouiller l'ancre dans une calanque abritée, se baigner, avec palmes masque tuba, ou se reposer, _on va juste gouter la poésie de glisser sur l’eau en silence._" La première sortie aura lieu le 24 juin, pour 10 d’entre eux. Retrouvez François Montagnon et "Balade à la voile" sur sa page facebook.