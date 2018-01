Ils n'oublieront jamais l'original, mais doivent désormais se contenter du sosie. Les fans isérois de Johnny Hallyday, comme orphelins depuis la mort du chanteur le 5 décembre dernier, ont trouvé le temps d'un soir une idole des jeunes de substitution en la personne de Johnny Vegas, sosie en concert à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère).

Pour l'imitateur aussi la période est difficile, il est davantage sollicité et la mort du chanteur l'a touché, car il est avant tout un fan.

Sollicité de toutes parts, le sosie a décidé de faire de la qualité plutôt que d'accepter de jouer partout.

"On ne peut pas dire oui à tout le monde, les sollicitations ont été multipliées par quatre ou cinq. Avec mon orchestre on a décidé d'agrandir le spectacle, faire un show plus grand, donner plus de Hallyday au public".