"Un soulagement incroyable" : les touristes étrangers sont de retour - en masse - à Strasbourg

La fréquentation des hôtels strasbourgeois a retrouvé, en juillet, des niveaux similaires à l'avant-Covid. La clientèle européenne est de retour, et on commence même à voir des touristes venus de contrées plus lointaines, comme les Etats-Unis et même certains pays d'Asie.

Avec le Covid, ça fait trois ans que l'on n'avait pas vu des sourires comme ça sur les visages des professionnels du tourisme. La tendance avait commencé à Noël, puis à Pâques, et à l'Ascension, et elle se confirme : il y a du monde, et pas seulement des Français, mais aussi, bien sûr, beaucoup d'Allemands, des Européens, et même pas mal d'Américains. On commence même à revoir les premiers clients asiatiques.

Des langues du monde entier

Sur la place de la cathédrale, on entend toutes les langues : une vraie tour de Babel. Un groupe de jeunes Coréens du Sud enchaîne les selfies : "C'est notre première fois en Europe. Hier on était à Paris, aujourd'hui on est ici et demain, on va en Suisse," raconte une jeune fille.

Un peu plus loin, le petit train touristique est plein. Pascal est conducteur, il demande toujours aux touristes d'où ils viennent : "l'Amérique du Sud, beaucoup de Mexicains, d'Argentins. De Pologne, d'Allemagne, de Suisse... Beaucoup d'américains aussi," énumère-t-il.

On essaye de tout goûter de votre pays, c'est trop bon !" - Debbie, une touriste américaine

En effet, les Américains sont pour l'instant les clients hors Europe les plus nombreux, grâce notamment à la faiblesse actuelle de l'euro face au dollar. Debbie, par exemple, a quitté l'Utah pour s'offrir une croisière sur le Rhin avec son mari : "C'est magnifique, s'extasie-t-elle. Je pourrais vivre ici ! Tout le monde est dehors, assis aux terrasses des cafés. On a goûté du chocolat, votre pain, des crêpes, on essaye de tout goûter de votre pays, c'est trop bon !"

Un budget vacances conséquent

Selon une étude GfK pour Visa, les touristes américains consomment en moyenne 400 dollars par jour pendant leurs vacances. Mais les autres ne sont pas en reste, les touristes ont cette année un joli budget, selon Benoît, vendeur dans une fromagerie traditionnelle : "On arrive à faire de très belles choses. Moi, je fais tout goûter, et les gens sont conquis. Ils repartent avec beaucoup de choses, des cadeaux pour leur famille, ou pour eux-mêmes."

Même constat pour Sarah, qui vend des crêpes et des glaces : "On ressent la baisse de pouvoir d'achat chez les Français. Mais la clientèle étrangère, même si elle fait attention, se lâche un peu plus !"

Des niveaux d'occupation dans les hôtels "de 80 à 90%" en juillet

Dans les hôtels, la fréquentation est similaire à l'avant-Covid, en 2019. "On est très satisfaits. L'activité est bonne, les niveaux d'occupation oscillent entre 80 et 90% en moyenne pour le mois de juillet. Notre clientèle historique est de retour, les Français sont plus nombreux qu'il y a trois ans, les Européens sont là en masse, la clientèle plus lointaine est encore un peu en retrait, mais ils sont de retour, notamment les Américains du Nord", confirme Véronique Siegel, la présidente de l'UMIH 67, qui conclut en souriant : "C'est un soulagement incroyable, on respire tous et on espère ne pas déchanter quand l'automne viendra..."