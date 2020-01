Un spécialiste du Zéro déchet en conférence en Dordogne

Thibault Turchet, co-auteur du livre "Territoires Zero Waste" et chargé d'affaires juridiques à Zero Waste France vient à Périgueux, en Dordogne ce vendredi 24 janvier pour une conférence ouverte à tous et gratuite sur "comment révolutionner les déchets en Dordogne ?"