Un spectacle de danse pour remercier les soignants de l'hôpital de Montdidier

Dans la cour de l'hôpital de Montdidier, les 9 danseuses enchaînent les mouvements plus ou moins lents, le tout sur fond de musiques plus ou moins rythmées... mais aussi de témoignages de soignants, qui racontent la période de la crise sanitaire, depuis son commencement au début de l'année 2020. C'est le cadre du spectacle "Merci", conçu par la compagnie de danse contemporaine amiénoise "Les Echevelées", et proposé ce mardi aux soignants de l'hôpital de Montdidier.

Certains soignants sont juste venus passer un coup d'oeil © Radio France - Florent Vautier

Ils étaient une quarantaine, quelques résidents de l'EHPAD attenant compris, à assister à la représentation. Et pendant que les danseuses s'exécutent, Cassandra, du service pédiatrie de l'hôpital, est venue jeter un coup d'oeil : "On était au courant, faut juste arriver à se libérer." Les témoignages diffusés dans les enceintes lui parle : "C'est ce qui s'est passé, c'est ce que l'ensemble du personnel soignant a ressenti à ce moment là. C'est bien, on pense un peu à nous." A sa droite, Kelly, cadre de santé au service des urgences, apprécie le côté "apaisant" du spectacle. "Ca nous fait du bien, en plus on est dans un service plutôt actif. C'est une petite pause calme et de détente. Ca fait du bien de se sentir encore soutenu par nos concitoyens."

Les 9 danseuses de la compagnie des Echevelées © Radio France - Florent Vautier

Cette performance artistique, Chloé Lejeune, la chorégraphe des Echevelées, la propose à tous les établissements hospitaliers qui le souhaite. Elle était déjà venue au mois de juin au CHU d'Amiens. Pour elle, ancienne psychomotricienne, c'est l'occasion de rendre hommage aux soignants, mais aussi de porter un message politique : "A mon niveau de chorégraphe, je ne peux rien faire de plus que dédier une pièce à ce sujet qui me tient à cœur. Ca me déchire de voir que les soignants n'ont pas de bonnes conditions de travail, qu'on les laisse agoniser. C'est ma façon de m'engager."

Pour la direction de l'hôpital, qui s'est rapproché des Echevelées après leur représentation au CHU d'Amiens, c'était l'occasion de remercier le personnel, mais aussi de l'offrir un moment de détente : "Ce sont des choses qui peuvent paraître anecdotique mais qui touchent. En plus c'est très beau, totalement hors des sentiers battus. C'était important de remercier les équipes", explique Thibaut Gargam, le directeur adjoint de l'hôpital de Montdidier. La compagnie les Echevelées recherche maintenant d'autres établissements de santé qui souhaite accueillir une nouvelle représentation de leur spectacle.