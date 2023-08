Un spectacle de "tauromachie des nains" organisé à Téthieu dans les Landes, après leur interdiction en Espagne

Des personnes de petites taille dans une arène, face à des veaux et velles de la ganaderia Soussotte, de Pomarez. C'est ce à quoi 600 personnes vont assister ce jeudi soir à Téthieu, commune landaise près de Dax. Le comité des fêtes organise un "comico taurino", un spectacle comique qui a eu ses heures de gloire il y a un siècle en Espagne, mais que les députés de l'autre côté des Pyrénées viennent de rendre illégaux.

Interdit en Espagne

Le 27 avril 2023, ils ont voté pour l'interdiction des "spectacles ou activités récréatives dans lesquels des personnes présentant des infirmités (...) sont utilisées pour susciter la moquerie, le ridicule ou la dérision du public". Selon Daniel Calderon, membre de la troupe de 13 toreros professionnels qui se produisent ce jeudi 3 août aux arènes de Téthieu, les "nains toreros" n'entrent pas dans cette catégorie car ils ne discriminent en aucun cas les personnes de petite taille, au contraire. "Nous sommes des toreros professionnels, nous cotisons à la sécurité sociale espagnole, nous aimons notre métier et nous devons ramener de l'argent à la maison, payer nos factures d'eau, d'électricité", s'agace le torero espagnol à quelques heures de prendre la route des Landes. Selon lui cette décision est "politique, et contre la tauromachie en général".

"Mieux que de vivre de l'allocation adulte handicapé"

Le comité des fêtes a fait venir une troupe de "nains toreros" de Madrid pour se produire aux arènes de Téthieu ce jeudi 3 août. © Radio France - Manon Claverie

Selon les organisateurs landais du spectacle, membres du comité des fêtes, cette interdiction en Espagne est plus discriminante encore que le spectacle et ceux qui s'insurgent contre cette pratique feraient mieux de s'y intéresser. "Je propose à ces gens là d'aller discuter directement avec eux et de leur demander ce qu'ils pensent de ce spectacle. Ils seront ravis de vous répondre que de pouvoir se produire dans des arènes pleines avec une grosse ambiance, c'est quand même mieux que de vivre d'une allocation adulte handicapé", argue Guillaume, qui se souvient avoir "vu un spectacle de la sorte gamin à Mont-de-Marsan ou Dax", et avoir eu "les yeux écarquillés face à cette troupe d'artistes très courageux et passé un super moment". Le Landais concède qu'à Téthieu, pour les fêtes, on aime "l'inédit".

Spectacle quasi complet

Les arènes seront remplies ce jeudi pour le "Comico Taurino" de Téthieu. © Radio France - Manon Claverie

Jonathan Dufort, co-président du comité des fêtes de Téthieu, ajoute que le "comico taurino" a été particulièrement bien accueilli localement. "Ce serait mentir de vous dire qu'on n'a pas eu une ou deux réflexions, mais on a eu plus de 'bravo d'organiser ça dans un village comme celui-ci', parce qu'ils font généralement des représentations dans de plus grandes places".

L'association française APPT (association des personnes de petite taille), sollicitée par France Bleu Gascogne, n'a pas à ce jour réagi à l'organisation du spectacle taurin. Ce mercredi après-midi sur les 620 places mises en vente il en restait peu pour assister au spectacle. Pendant les fêtes de Téthieu cinq soirées taurines dont trois gratuites sont organisées.