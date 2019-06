Un spectacle intergénérationnel au Village du centre hospitalier d’Avignon

avignon

Une expérience intergénérationnelle, un des volets du projet LiGNE 14 de Mises en Scène (d’après le numéro de la ligne des TCRA qui relie Le Pontet au quartier Courtine sans passer par l’hyper-centre) avec la réalisation d’ateliers de parole et d’écriture autour du thème : La Mémoire et l’Avenir.

Thème propice à solliciter des rencontres, des actions culturelles, des expérimentations avec des Avignonnais de tous âges, de tous horizons. Et ce printemps 2019 foisonne d’initiatives dont celle menée aux deux Unités de soins longue durée du centre hospitalier d’Avignon auprès des pensionnaires. Tout a commencé par des ateliers de paroles où les membres de Mises en Scène ont échangé autour des souvenirs des personnes âgées, ravivant justement la mémoire qui est au centre notamment du projet. Des écoliers entre autre de l’Amandier ou des Olivades, des élèves du collège Jean Brunet ont été associés en échangeant des lettres, des photos et des vidéos avec les pensionnaires avant de les rencontrer pour répéter un spectacle d’une demi-heure mêlant textes poétiques, chansons et scénettes.

D’autres spectacles sont programmés jusqu’à ce samedi 22 juin avec toujours la participation d’enfants, adolescents et adultes à retrouver sur le site de Mises en Scène.