Un spectacle médiéval à Avignon pour financer Notre Dame de Paris

Des passionnés d'histoire médiévale veut organiser des combats et spectacles au palais des papes pour financer la restauration de notre Dame de Paris. Ces passionnés expliquent qu’après le drame de Paris ils ont besoin d'un exutoire et d'un moment de communion.

Avignon, France

L'Ecole de Combat de Marseille veut "contribuer mais Paris est inaccessible". Le président de cette association de passionnés de reconstitution médiévale souhaite rassembler les spectateurs et les passionnés pour un weekend de partage au Palais des Papes d'Avignon. Cédric Scoquart lance un appel aux spectateurs et aux passionnés d'histoire pour se retrouver les 5 et 6 mai au palais des papes d'Avignon : "ce serait le lieu idéal, avec le jardin des Doms pour monter les tentes de notre camp. Nous pourrions proposer aux spectateurs de contribuer aux travaux de Notre Dame de Paris avec une immersion médiévale dans un spectacle grandiose".

Un spectacle médiéval pour financer des travaux mais aussi servir d'exutoire

Cédric Scoquart explique qu'il a été touché en tant que citoyen et passionné d'histoire médiévale. Il propose de faire une messe le dimanche 6 mai avec les amateurs d'histoire médiévale et confie un "besoin de se défouler. On a besoin que ça sorte. Ca va nous servir d'exutoire et de communion".

Pour l'instant, des contacts ont seulement été pris. Aucune confirmation pour l'organisation de ce spectaccle médiéval à Avignon pour financer les travaux de restauration de notre Dame de Paris.