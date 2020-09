Un speed meeting à Carpentras pour promouvoir le service civique

Un "civic' speed meeting" pour faire la promotion du service civique. L'idée s'est concrétisée à Carpentras grace au service jeunesse de la ville qui a organisé une rencontre entre ceux qui offrent des postes en service civique et ceux qui veulent entrer dans ce dispositif.

Tremplin vers le monde actif et manière de s'impliquer dans la société, le service civique séduit plus que jamais les jeunes, aujourd'hui que la crise sanitaire et sociale leur ferme de nombreuses portes.

Ce rendez-vous a permis aux intervenants venus du monde associatif et aux candidats à un service civique de se rencontrer. Quelles missions pour quels projets ? Sept structures et une vingtaine de candidats ont pu échanger et parfois engager une collaboration.

Il faut dire qu’en raison de la crise sanitaire et sociale des formules comme le service civique deviennent encore plus attractives pour des jeunes au parcours scolaire perturbé ou aux perspectives d’embauche remises en cause.

Plus d'infos le site de l'agence de service civique et complet et facile d'accès.

Reportage :