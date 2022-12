Un spin off de "The Walking Dead" en cours de tournage à Martigues

De l'écran de télé à Martigues il n'y a qu'un pas...De quoi rendre fous les amateurs de la série "The Walking Dead". Un spin off consacré à Daryl Dixon, le célèbre personnage interprété par Norman Reedus est en cours de tournage à Martigues. Pas de clichés ont filtré du tournage et des lieux transformés en décor de zombies, mais sur les réseaux sociaux tout de même on peut se faire une petite idée. Seuls quelques rares chanceux, ceux qui travaillent ont pu approcher Norman Reedus de quoi rendre très jaloux les fans de la série aux onze saisons qui s'est terminée récemment en France.

ⓘ Publicité