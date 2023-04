Un spot pour séduire les saisonniers en Vendée

"En Vendée", c'est le titre d'une nouvelle campagne de communication centrée sur les réseaux sociaux pour attirer des saisonniers dans le département. Plus de 23.000 travaillent chaque été dans le département. Parmi les acteurs de ce spot, l'influenceur Yofunders qui compte, 1 million et demi d'abonnés sur son compte Tiktok. Jusqu'à mi-avril, cette campagne de recherche des saisonniers est diffusée sur YouTube et Facebook. Et ensuite jusqu'à fin juin sur Instagram et TikTok.

Besoin de 23.000 saisonniers chaque été en Vendée

"Clairement, il y a quelques années le sujet ne se posait pas, un site comme le Puy du Fou était plutôt à refuser des saisonniers, aujourd'hui la donne à changer, ce qui fait que les professionnels s'adaptent" explique Guillaume Jean, premier vice-président au conseil départemental de la Vendée. "Un spot qui marque, c'est plutôt chouette, juge Franck Chadeau président de la fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air, il faut absolument se démarquer (...) On sent que le recrutement est un peu meilleur que l'année dernière donc c'est à mettre sur le compte de toutes ses actions."

Saisonnier en Vendée