Fessées, cris, brimades : une nouvelle campagne lancée pour sensibiliser aux violences éducatives ordinaires

"Respectons les enfants comme on respecte les adultes", c'est en substance le message envoyé par La Fondation pour l'enfance et l'association Stop VEO (pour violence éducative ordinaire) avec leur nouveau spot télévisé dévoilé ce mardi 26 octobre. Les deux organisations spécialisées dans la protection de l'enfance veulent rappeler aux parents que les violences éducatives sont interdites par la loi depuis deux ans. Les fessées, les gifles, les cris et les humiliations, qui peuvent partir vite lorsque l'on est exaspérés, sont maintenant encadrés, ce que de nombreux Français ignorent encore.

La fessée interdite par la loi depuis deux ans

Ce nouveau spot télévisé met en scène un papa, qui découvre les dessins de son fils sur les murs blancs de sa maison. Il l'appelle alors en criant "Léo !" et descend les escaliers furieux. Sauf qu'en arrivant dans le salon ce n'est pas un petit garçon mais un homme barbu et tatoué qui dessine par terre. Cette fois, son ton se radoucit pour lui expliquer que "le feutre, c'est très difficile à nettoyer sur la moquette et sur les murs". La vidéo met en perspective le comportement des parents vis-à-vis de leurs enfants, comparé aux discussions entre adultes.

Les associations veulent en fait rappeler que les violences éducatives ordinaires sont interdites par la loi depuis deux ans. Le "droit de correction" hérité du XIXème siècle est banni du droit français. Et si la fessée, n'est pas sanctionnée, le texte voté à l'été 2019 inscrit dans le Code civil que les parents "ne doivent pas user de moyens tels que la violence physique, verbale ou psychologique, les châtiments corporels ou l'humiliation." Mais, selon une étude du site de conseil parental mpedia.fr, un tiers des Français ne sait pas que ce genre de corrections est interdit.

Des gestes néfastes pour le développement de l'enfant

Les médecins et les associations sont unanimes : les fessées, les gifles et les cris sont inefficaces et surtout néfastes pour les enfants. Elles peuvent provoquer des troubles dépressifs, de l'anxiété, des difficultés relationnelles et même des comportements addictifs et des tendances suicidaires.