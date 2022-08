Un squat occupé par une vingtaine de personnes évacué à Saint-Clément de Rivière

Les occupants du squat « Campus de Bissy » (bâtiment de l’ancienne école supérieure d’action et de recherche commerciale) situé à Saint-Clément-de-Rivière ont été délogés ce jeudi matin par les gendarmes et le police aux frontières.

En décembre 2021, la justice avait demandé de libérer les lieux, accordant un délai de 6 mois aux squatteurs. Mais le bâtiment étant toujours occupé en cette fin août, le préfet de l'Hérault a demandé le concours de la force publique

Selon un bilan provisoire, 22 adultes majoritairement originaires d’Afrique noire (notamment de Gambie, Guinée, Ghana, Côte d’Ivoire et du Cameroun) ont été expulsés des lieux, sur la quarantaine d’étrangers qui occupaient habituellement le site. Parmi eux, on comptait 12 personnes en situation régulière et 10 personnes en situation irrégulière placées en retenue administrative.

Selon la préfecture de l'Hérault, un des étrangers, de nationalité Monténégrine, est défavorablement connu pour des faits de violences.

"Cette évacuation s’est déroulée sans incident" précise un communiqué de la préfecture de l'Hérault. " Le préfet de l'Hérault réaffirme sa volonté d’en finir avec les squats d’étrangers en situation irrégulière et la culture d’impunité qui l’accompagne. "