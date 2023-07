Un squat ouvert à Lisieux pour une mère de famille et ses six enfants

Andréa et ses six enfants logent, provisoirement, dans une maison au nord de Lisieux.

"On a vraiment fait le choix d'ouvrir un squat ici, pour Andréa et sa famille", explique Philippe, membre de l'AG de lutte contre toutes les expulsions. Le collectif caennais a officialisé ce samedi 22 juillet l'ouverture de quatre logements au nord de Lisieux (Calvados). Une vingtaine de personnes y sont installées pour le moment, dont Andréa, une mère de famille et ses six enfants, arrivés en France en 2017.

ⓘ Publicité

Une famille intégrée depuis trois ans à Lisieux

Andréa ne préfère pas dire d'où elle vient. Elle nous explique seulement qu'il serait trop dangereux de retourner dans son pays d'Afrique centrale, surtout pour ses 6 enfants. "Chez moi, les enfants sont enlevés et mutilés, surtout à l'approche des élections. Seule, je pourrais retourner au martyr. Mais pour mes enfants, je veux la sécurité et l'éducation", justifie la mère de famille. Andréa a fait une demande d'asile, déboutée, puis un recours, refusé. Mais il est impensable pour elle de retourner dans un pays, où elle se dit persécutée. Depuis plusieurs années, la famille alterne donc entre différents squats et chambres d'hôtels, prises en charge par le 115. Mais la prise en charge s'est arrêtée il y a un mois et demi.

"Au début, nous avons proposé une solution à Andréa et sa famille à Caen. Mais ils sont à Lisieux depuis trois ans, les enfants sont tous scolarisés, la maman est bénévole au Secours Catholique. Ils voulaient rester dans cette ville où ils sont intégrés et appréciés. Nous avons donc repérer plusieurs logements vides, dont ceux désormais transformés en squat, qui appartiennent au bailleur social Inolya", ajoute Philippe. Le bénévole de l'AG de lutte contre toutes les expulsions assure que la maison, occupée par Andréa et sa famille, était inoccupée depuis au moins trois ans.

Un moment de répit

Pour le moment, seule une table et quatre chaises composent le salon. La maison est encore assez vide, mais la famille reçoit l'aide de plusieurs voisins et quelques dons de la part de Lexoviens. Elle espère rester au moins quelques mois. "Cela permet de souffler un peu. Les enfants savent enfin ce que c'est, que d'avoir une maison. Ils sont plus épanouis. Et moi, je stresse un peu moins. Car depuis mon arrivée, je stresse tout le temps, je dors mal la nuit, j'ai même eu des problèmes de santé : un cancer du col de l'utérus", confie Andréa. Sa fille âgée de 12 ans ajoute : "au moins, ici, on a plusieurs chambres. À l'hôtel, on était tout le temps encombrés".

Ce lundi 24 juillet, une huissière est venue constater l'occupation de la maison. "La procédure est maintenant enclenchée. On va avoir quelques mois de répit avant l'audience au tribunal. Ensuite, on espère que la famille aura trois ans, c'est le maximum, pour libérer le logement", explique Philippe. Ce bénévole, qui accompagne la famille depuis plusieurs années, conclut avec un appel aux dons : "les familles ont surtout besoin de literie (matelas, oreillers, draps), et d'électroménager". Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez contacter Philippe au 06.62.06.44.35.