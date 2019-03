Un stage de "survie en milieu machiste" organisé ce week-end à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Elles étaient une douzaine de femmes, rassemblées pour l'occasion. Un groupe aux places limitées afin de favoriser les échanges et la libération de la parole. Car, c'est finalement le but de cet atelier intitulé promettant d'obtenir "un guide de survie anti-machiste". "On est toujours en lutte et il faut s'armer" explique Leila Chetih, d'Osez le Féminisme 63. "Face au sexisme ordinaire, il faut trouver les codes pour argumenter." Cet atelier permettait donc d'aborder l'histoire des femmes, du féminisme, mais aussi les lois qui protègent les femmes victime de sexisme.

Le sexisme ordinaire "doit être combattu"

Parmi les participantes, on voit quelques femmes qui s'ouvrent et parlent des violences qu'elles ont subies. D'autres racontent aussi le sexisme ordinaire. Amélie le constate tous les jours, lorsqu'elle fait de la course à pied.

"Des remarques, des petits bruits...pas très méchants, mais je n'ai pas envie qu'on me dérange quand je cours. J'essaye donc de répondre avec le sourire, humour et pédagogie. Mais parfois c'est dur" explique Amélie

Elle attendait donc de cet atelier des pistes, des cartouches pour répondre comme il faut. C'est dans cet esprit-là que Marie-Laure est venue également. "Quand je me suis inscrit à cet atelier, j'en ai parlé avec mes collègues. Elle m'ont toutes dit que ça leur était déjà arrivé, parfois avec leur manager. Elles ne savaient pas quoi répondre. On est toutes confronté à cela"

L'événement était soumis à réservation

Faute de "guide antimachiste" papier, les participantes ont eu le droit à des jeux, des mouvements corporels, mais surtout du dialogue afin de démonter les "clichés" et stéréotypes. Et si cet atelier était réservé aux femmes, l'association Osez le Féminisme 63 le promet : le prochain sera ouvert aux hommes, parce que "la place des hommes est prépondérante".