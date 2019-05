Un stage sportif pour les personnes en surpoids organisé à Cruviers-Lascours

Cruviers-Lascours, France

Une quarantaine de personnes ont participé à un stage de sport organisé par l'association Némo Nîmes Obésité ce samedi 11 mai. Avec des coach professionnels, ils ont fait du yoga, du renforcement musculaire mais aussi de la danse. C'est une première pour l'association.

Un stage de sport pour les personnes en surpoids ! C'est l'association Nemo Nîmes Obésité qui l'organise. Reportage à écouter dans le 7/9 de @LMechaouri ce dimanche sur France bleu Gard Lozère. #sport#santépic.twitter.com/UmvrCJpX43 — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) May 11, 2019

"Je ne sais pas faire certains gestes, mais ce n'est pas grave nous sommes tous logés à la même enseigne ici", raconte une des participantes. Cette femme de 35 ans a perdu plus de 50 kg en un an après son opération.

Cette absence de jugement, et les exercices adaptés proposés par les coachs ont séduit aussi Louise, une jeune femme de 28 ans: "Même quand nous faisons des petites erreurs on ne nous reprends pas, on nous aide", explique-t-elle.

Redonner confiance

Cathy Castel est coach sportif et a une formation spéciale pour enseigner le sport aux personnes malades. Avec les personnes en surpoids elle travaille surtout sur l'acceptation du corps et la confiance en soi. "Mon but premier n'est pas de les faire maigrir. J'ai vu des gens arriver avec la tête basse et le dos courbé, maintenant ils ont le sourire. C'est d'abord ça que je recherche", affirme cette coach.

Le stage devrait d'ailleurs être reconduit dans les mois qui viennent selon Fabienne Stievenart, la présidente de l'association Némo. Dans sa globalité, il coûte 15 euros par personne et est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

