De la truffe, du caviar de Neuvic et du vin du Bergeracois sont proposés ces jeudi et vendredi à l'aéroport de London City, en plein cœur de la capitale britannique. Une opération séduction pour donner envie aux Anglais de venir en Dordogne.

Dordogne, France

La Dordogne s'expose dans un aéroport de Londres. Depuis ce jeudi, le caviar de Neuvic mais aussi les truffes et le vin périgourdin sont présentés aux voyageurs britanniques grâce à un stand installé en plein milieu du London City Airport. L'aérogare se situe au cœur de la capitale de la Grande-Bretagne. Une vitrine exceptionnelle en amont de l'ouverture de la saison touristique et de la reprise des lignes vers le Royaume-Uni en partenariat avec British Airways.

Du caviar de Neuvic dans la salle d'embarquement

Au programme de ces deux jours, dégustation gratuite et présentation du département express dans la salle d'embarquement. "Les passagers, souvent des femmes et des hommes d'affaires, peuvent voir à quoi ressemble la Dordogne et ça leur donne des idées pour leurs futures vacances" explique Emily James, responsable du développement commercial de l'aéroport de Bergerac.

Au menu, vin du château Puypezat-Rosette, truffes de la truffière de Péchalifour à Saint-Cyprien mais aussi caviar de Neuvic. Pour Carlos Duarte, commercial du comité départemental du tourisme de Dordogne qui est sur place, c'est un moyen de montrer des spécialités souvent inconnues pour les Britanniques. "On va les initier à la gastronomie périgourdine, on leur montre les grottes, les châteaux et ça va leur donner envie de venir" explique le Périgourdin.

1h45 de vol

L'année dernière, 9.000 passagers avaient utilisé la liaison aérienne Bergerac-Londres avec la compagnie British Airways pour découvrir la Dordogne. Il faut compter une 1h45 de vol environ.

Mais selon les professionnels du tourisme, le potentiel à exploiter est bien plus important. Les Britanniques, déjà parmi les touristes étrangers les plus nombreux dans le département, pourraient donc être bientôt encore plus nombreux.