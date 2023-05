Un Strasbourgeois lance l'alerte sur une fuite de données à l'Urssaf, près de 700 Alsaciens concernés

Une erreur informatique est à l'origine d'une importante fuite de données personnelles à l'Urssaf. Des milliers de travailleurs indépendants sont concernés au niveau national. Parmi eux, près de 700 Alsaciens.

Un Strasbourgeois lanceur d'alerte

Vincent Rimlinger est designer à Strasbourg. Il a été l'un des premiers à lancer l'alerte dès lundi, "en vérifiant ma messagerie sécurisée, je me rends rapidement compte que les noms et les chiffres qui apparaissent ne me concerne pas", raconte-t-il à France Bleu Alsace "j'ai un PDF qui fait 500 pages et qui contient des informations hyper sensibles sur des professionnels alsaciens, des architectes, des avocats, des experts-comptables... Je me dis qu'il est possible qu'à l'inverse, d'autres aient reçu des informations confidentielles me concernant comme mes revenus, mes coordonnées bancaires, et c'est comme ça que je lance l'alerte. J'envoie un message personnel à une vingtaine d'avocats. Les premières nouvelles de l'Urssaf n'arriveront que 24 heures plus tard".

Aucune réponse individuelle

L'Urssaf a présenté ses excuses. Une enquête interne est en cours. "Je ne suis absolument pas rassuré. L'Urssaf est un organisme public, il collecte des données très personnelles sous la contrainte de la loi, ça me parait être encore plus inquiétant et grave que ces données puissent fuiter auprès de concurrents directs qui sont dans la même région", poursuit Vincent Rimlinger "j'entends les excuses, mais d'où vient l'erreur ? est-ce que ça peut se reproduire ? Aujourd'hui, je reste très prudent et j'attends des informations complémentaires."

Surveiller son compte bancaire

L'Urssaf invite à surveiller tous mouvements bancaires suspects. Sur son site internet, l'organisme précise que les travailleurs indépendants ayant réalisé leur déclaration de revenus avant le 27 avril sont potentiellement concernés. Ces derniers vont recevoir un message de l'Urssaf. "Si vous ne recevez pas de message de l’Urssaf, vous n’êtes pas concernés par cet incident". L'Urssaf invite néanmoins à surveiller tous mouvements bancaires suspects. Il faut contacter le 3698 pour tout complément d'information.