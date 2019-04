Un streetpark "Malang Sarr" ouvre ses portes aux Moulins, un quartier défavorisé de Nice

Seulement 20 ans et déjà un lieu à son nom à Nice. Le joueur de l'OGC Nice Malang Sarr vient d'inaugurer un streetpark dans son quartier d'enfance des Moulins. Un équipement sportif à caractère social pour casser l'image d'Epinal de ce quartier défavorisé.

Malang Sarr a désormais un streetpark à son nom à Nice. A seulement 20 ans, le défenseur de l'OGC Nice vient d'inaugurer un équipement sportif dans son quartier d'enfance des Moulins. Un streetpark à caractère social pour changer l'image de ce quartier défavorisé. Malang Sarr a assisté à cette inauguration ce mercredi, un moment spécial pour lui mais aussi pour les jeunes du quartier.

Malang Sarr veut se poser en exemple pour les jeunes du quartier des Moulins à Nice. C'est donc tout naturellement qu'il est venu dévoiler la plaque qui porte son nom sur le bord du terrain de football. Un terrain de foot gratuit et des équipements sportifs d'extérieur qui sont accessibles à tous. C'était une volonté de la mairie de Nice mais surtout de l'association ADAM (Aide aux Devoirs Animation des Moulins) très active dans le quartier.

⚽️ Bienvenue au Street Park Malang Sarr, nouveau joyau des Moulins, inauguré ce mercredi en présence du jeune Aiglon et du Maire @cestrosi#Nice06pic.twitter.com/4QE7rpraSw — OGC Nice (@ogcnice) April 24, 2019

Inauguration aux côtés de Malang Sarr, talent exceptionnel de l’@ogcnice, du #streetpark qui porte son nom au coeur de ce quartier des Moulins qui l’a vu grandir. Bravo à Malang qui s’investit énormément auprès des associations du quartier et pour la jeunesse. #Nice06pic.twitter.com/LUxuWvMQuM — Christian Estrosi (@cestrosi) April 24, 2019

Le défenseur de @ogcnice Malang Sarr dévoile le streetpark à son nom dans son quartier des #Moulins en compagnie du maire de #Nice@cestrosipic.twitter.com/MS2vXwXTC6 — France Bleu Azur (@francebleuazur) April 24, 2019

Son directeur Karim Benahmed se réjouit de voir arriver ce streetpark : "_C'est un avantage formidable pour cette jeunesse_, ça va les occuper et c'est un relais à faire passer autour des valeurs du sport". Avec ce streetpark, Karim Benahmed veut favoriser la mixité sociale.

"On utilise le sport pour faire de l'insertion sociale et professionnelle"

L'association ADAM souhaite aussi que des médiateurs sportifs encadrent l'utilisation du site pour permettre à tous de profiter du streetpark. "On a besoin d'espaces où on peut emmener nos enfants gratuitement et de ce fait je pense qu'on pourra réellement mettre en avant le bien vivre ensemble".

Se poser en exemple pour les jeunes du quartier

Malang Sarr n'a plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour se poser en exemple aux Moulins. Dès que les jeunes du quartier l'aperçoivent à son arrivée au streetpark, la réaction est immédiate : des cris, des rires et des yeux qui pétillent. Les enfants admirent Malang Sarr, à l'image de Yasmine, 11 ans : "c'est un grand joueur, il mérite sa place à l'OGC Nice, c'est devenu comme un grand frère".

"C'est un exemple pour tout le monde dans les Moulins"

Plus qu'assumer le rôle d'exemple, le défenseur du GYM veut redonner aux Moulins. "_Pouvoir redonner au quartier_, redonner à la ville, tout ce que j'ai pu avoir c'est la moindre des choses". Le jeune homme a lui-même bénéficié de l'aide de l'association ADAM qui l'aidait pour ses devoirs pendant sa jeunesse.

Redonner une bonne image aux Moulins

Son quartier a plutôt tendance à être pointé du doigt : on y cite plus souvent les problèmes de délinquance que la réussite sociale. Une image éloignée de la vérité selon Malang Sarr. "C'est un quartier où il fait bon vivre, tout le monde est agréable, où tout le monde s'aime et est généreux" décrit le jeune titulaire de l'OGC Nice.

"J'essaie d'être la meilleure personne possible pour donner une bonne image et pour donner l'exemple"

Casser l'image d'Epinal du quartier, une volonté partagée par le joueur et par la ville de Nice. La municipalité est allée jusqu'à faire peindre le visage du joueur sur les bords du terrain de foot de ce streetpark.

L'inauguration du streetpark s'est faite en compagnie du joueur Malang Sarr et du maire de Nice Christian Estrosi © Radio France - François Rauzy