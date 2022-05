Un supermarché U à la place du stade des Eucalyptus à Nice : "Ce n'est pas un bon projet"

Romain habite le quartier Caucade à Nice. Il est à l'origine d'une pétition en ligne et créateur du collectif "Stade des Eucalyptus". Il était l'invité à 8h15 parce qu'un magasin super U va remplacer le stade.

Pourquoi vouloir sauver ce stade ?

"Je suis un citoyen lambda. Je n'ai aucune affiliation avec aucun parti, aucune velléité politique non plus. En me promenant un beau jour, boulevard Napoléon III, j'ai vu un permis de construire accroché aux grilles du stade des Eucalyptus. Voir ce permis de construire affiché, ça m'a interrogé en tant que citoyen, père de famille et habitant du quartier."

Ce stade, qu'avez-vous contre ?

"J'entends l'argument de la mairie qui dit : "Le stade est un équipement municipal vieillissant". Je trouve ça assez peu sympathique pour les équipements vieillissants. Il est fermé quasiment en permanence. Les gens qui utilisent le stade passent à travers les grilles ou au dessus des grilles pour entrer."

Mais justement à la place il y aura 250 places de parking accessibles en journée. Un magasin tout neuf avec un stade au dessus sur le toit pour remplacer celui des eucalyptus. Finalement vous l'aurez votre stade.

_"_Aujourd'hui on nous vend le stade comme si c'était la finalité de ce projet. Le projet, c'est un centre commercial sur cinq niveaux. Vous imaginez 18 mois de travaux dans le quartier. C'est absurde, on a un stade aujourd'hui existant. Pourquoi vouloir le détruire pour le remplacer par un nouveau stade ? Le stade, on pourrait tout à fait le moderniser en l'état."

La mairie affirme qu'il y a eu des réunions de quartier et que cette polémique naît au moment des élections législatives ?

_"_Ça ne m'intéresse pas les législatives. La seule chose que je demande aux candidats, c'est de dire si ils sont pour ou contre ce projet. Aujourd'hui, on a deux candidats qui nous ont répondu. Je les remercie. Il y a M. Benassaya pour NUPES et madame Christelle d'Intorni chez les Républicains."

Vous êtes donc récupéré politiquement ?

"Moi, ça m'importe peu. Que les gens et les personnages publics se présentent à la candidature se saisissent de notre projet, de notre mobilisation, nous soutiennent. Le reste m'importe peu. Nous sommes attachés à l'identité du stade, au quartier. Nous voulons défendre l'existant. Ce projet n'est pas un bon projet."