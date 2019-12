Un supermarché à Sisteron baisse le son et la lumière chaque mardi après-midi

Sisteron, France

Chaque mardi après-midi, entre 13h30 et 15h30, le supermarché U de Sisteron offre deux heures de silence à ses clients et à son personnel. La musique et les annonces sont coupées, la puissance de la lumière est réduite et la ventilation est mise au minimum. Même les caisses n'émettent plus les "bips" des scanners. Déjà testée dans l'Oise et l'Ariège, l'opération "heures calmes" est d'abord destinée aux personnes souffrant de troubles du spectre autistique.

Dans cette grande surface de Sisteron de plus de 5000 mètres carrés, l'ambiance sonore est assurée par une soixantaine de hauts-parleurs. "Des études montrent qu'une présence sonore fait vendre davantage, reconnaît Jean-Jacques Paumard, le directeur du Super U. _Mais nous devons changer car on nous reproche souvent que notre magasin est bruyan_t".

Des caissières plus zen

Ce mardi après-midi, le silence s'est donc imposé pour la première fois à 13h30. Tous les clients ne l'ont pas forcément remarqué mais les hôtesses de caisse ont apprécié. "Je me sens plus zen, explique Laura. C'est très agréable car nous avons du bruit tout le temps à notre poste. Ça donne envie de parler aux clients plus doucement".

Pour l'instant, les deux heures de silence et de lumières douces ne s'appliqueront que le mardi après-midi. Mais si l'opération est concluante, la direction ne s'interdit pas de l'étendre à d'autres jours de la semaine.