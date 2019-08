Un supermarché d'Hagetmau critiqué pour avoir fait de la publicité sur la vente de viande de toro

L'association 30 Millions d'Amis, qui défend la cause animale, pointe du doigt une publicité d'Intermarché à Hagetmau. Le magasin landais faisait la promotion de la vente de viande de toro (de corrida). Un tweet partagé et commenté des centaines de fois. Certains internautes appellent au boycott.

Hagetmau, France

Le magasin Intermarché à Hagetmau (Landes) est sous le feu des critiques. L'association 30 Millions d'Amis a publié un tweet ce mercredi où il s'indigne de la publicité qui promeut la vente de viande de toros, tués pendant les corridas.

Ce tweet a été partagé et commenté des centaines de fois, certains internautes demandent même à boycotter les magasins Intermarché. Vendre de la viande qui vient des corridas dans un supermarché landais, c'est plutôt courant depuis de nombreuses années.

Pour Arnauld Lhomme, chargé des enquêtes pour 30 Millions d'Amis, il faut arrêter ça : "Ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années, que l'on ne peut pas être choqué". On peut se demander aussi si ce tweet n'arrive pas au moment où la corrida est au cœur des débats, dans le but de créer le buzz pour une association : "Ce n'est pas un problème d'actualité mais c'est un problème permanent, il faut que les choses évoluent" nous répond Arnauld Lhomme.

Des attaques contre la corrida de plus en plus violentes

"On a l'habitude des attaques contre la corrida à cette période de l'année" souligne André Viard, le président de l'observatoire des cultures taurines. Mais cette année, pour André Viard : "ce que je trouve grave, c'est la mise à l'index des gens pour leur culture, pour leur pensée, leur opinion. Au point, que l'on est carrément en train de dresser des listes noires et d'en faire des boucs-émissaires. C'est détestable et c'est surtout très dangereux pour la démocratie".

Selon nos informations, l'Intermarché d'Hagetmau ne vend plus de viande de toro depuis 15 jours. La direction d'Intermarché n'a pas souhaité répondre à nos questions.