Un supermarché d’Ille-sur-Têt coupe le son et baisse la lumière pour ses clients autistes

Dispositif "heures calmes" dans les magasins U : extinction des lumières et de la musique dans les rayons

Une première dans les Pyrénées-Orientales : le supermarché "Super U" d'Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales) propose chaque mardi, depuis le début de l’année 2020, deux « heures calmes » à destination des personnes souffrant d’autisme. Le dispositif permet à ces clients hypersensibles à la lumière et au bruit de faire leurs courses dans des conditions optimales, sans risque de faire une crise.

Dès l’entrée du magasin, les clients se retrouvent plongés dans une ambiance feutrée. L’éclairage est tamisé et le silence règne dans les rayons. « Seule la moitié des néons est allumée et la sonorisation est coupée », explique Guillaume Gaubert, le gérant du magasin. « Même le bip-bip des caisses a été réduit au strict minimum. »

A l’accueil du supermarché, Emilie a pour consigne de ne pas faire d’appels au micro de 13h30 à 15h30. « Finalement, c’est très agréable de travailler dans cette ambiance, reconnait-elle, les clients apprécient. Ils viennent nous voir pour saluer cette initiative ».

Pour Florence Lopez, de l'association Autisme 66 Esperanza, « cette nouveauté va permettre à de nombreuses personnes confrontées à l’autisme d’accéder plus facilement à la vie sociale. Elles vont gagner en autonomie. Faire les courses ne sera plus un calvaire. C’est souvent très difficile pour elles de gérer tous ces bruits, cette lumière et les mouvements de foule dans les supermarchés ».

En décembre dernier, les magasins U ont annoncé leur volonté de généraliser ce dispositif dans les 1600 supermarchés de l'enseigne en France. Une députée du Cher, où le premier supermarché silencieux a été lancé, a déposé, en septembre dernier une proposition de loi pour instaurer une "heure calme" dans tous les supermarchés de France.