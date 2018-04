Un supporter de l'Olympique de Marseille a envoyé à ses voisins une lettre dans laquelle il s'excuse par avance du bruit qu'il va faire jeudi lors de la demi-finale entre l'OM et Salzbourg et propose qu'ils viennent encourager les Marseillais chez lui. Son message a fait le tour des réseaux sociaux.

Amadou Kaba, fan de l'OM et vivant en Pays-de-la-Loire, a envoyé une lettre à ses voisins de palier dans laquelle il s'excuse par avance du "bruit et de la gêne occasionnés la nuit du jeudi 26 avril entre 21h et 23h30" pour la demi-finale aller de l'Europa League entre l'OM et Salzbourg à l'Orange Vélodrome.

La passion de l'OM depuis 20 ans

"L'enjeu est capital", explique ce supporter d'origine guinéenne qui prévient qu'il ne pourra pas être "tranquille jusqu'au coup de sifflet final". "L'Olympique de Marseille est une passion et un amour que je partage depuis maintenant 20 ans", poursuit Amadou Kaba qui a posté sa lettre sur les réseaux sociaux.

"Ne vous inquiétez pas, il y aura à boire et à manger." (Amadou Kaba)

Dans cette lettre placardée également dans l'ascenseur de l'immeuble où il vit, il invite ses voisins dans son salon pour "crier et supporter l'OM". "Ne vous inquiétez pas, il y aura à boire et à manger. C'est moi qui paierai tout", précise-t-il. Après avoir posté le message, le supporter explique avoir reçu "des centaines de messages de supporters voulant venir suivre le match" chez lui. Il a donc décidé de ne pas préciser la ville dans laquelle il habite.

Bjr FADA j’ai pris les choses à l’avance avec mes voisins pic.twitter.com/I1TvHRB85p — KABA AMADOU (@KABAAMADOU86) April 23, 2018

Le témoignage d'Amadou Kaba Copier

Ce message a suscité un engouement qui a supris Amadou Kaba. Sur France Bleu Provence, il explique qu'il ne s'y attendait pas. "C'est lors du match retour en quart de finale face à Leipzig que j'ai eu cette idée. Je ne pouvais plus tenir. J'ai explosé. C'est parti en vrille", s'enthousiasme-t-il.

"Quand l'OM joue, je perds mes moyens."

C'est alors que ses voisins sont venus frapper à sa porte pour lui dire qu'il faisait trop de bruit. "J'ai dit désolé. C'est pas de ma faute. Je suis de nature calme mais quand l'OM joue, je perds mes moyens". À partir de là, il s'est dit : "Et si j'écrivais une petite lettre ?"

"Même Jacques-Henri Eyraud m'a retweeté !"

À son réveil, ce fan inconditionnel de l'OM constate que son message sur Twitter a été partagé plus de 8.000 fois. "Même Jacques-Henri Eyraud (le président de l'OM) m'a retweeté !", raconte-t-il avec fierté en précisant que ses voisins ont été sensibles à son message. "Ils m'ont trouvé très drôle". Certains lui ont même assuré qu'ils viendraient volontiers chez lui pour suivre le match qui sera retransmis au cours d'une soirée spéciale entre 19h15 et 23h30 sur France Bleu Provence.