Un supporter du TFC, déficient visuel, fait jouer la solidarité pour assister au match contre Niort lundi soir

La solidarité entre supporters du TFC avant le match contre Niort ce lundi soir. Pierre, supporter des Violets âgé de 25 ans et malvoyant, cherchait quelqu'un pour l'emmener au match depuis Revel, il a posté un message sur les réseaux sociaux et il a trouvé un accompagnateur.

La solidarité entre supporters du TFC a joué à plein. Pierre, supporter des Violets depuis l'âge de 14 ans, a trouvé un chauffeur pour l'emmener voir le match de lundi soir au Stadium contre Niort. Pierre est atteint d'une rétinite pigmentaire, une maladie génétique dégénérative de l'œil, et il ne peut pas conduire de nuit, il était donc impossible pour lui de se rendre au match lundi, d'autant que sa femme travaille (c'est elle qui l'accompagne généralement quand il doit conduire de nuit). Pierre a posté un message sur un réseau social du club, message relayé sur Twitter par le TFC et des supporters, et il a reçu de nombreuses propositions.

Pierre suit les matches à la télévision ou à la radio, quand il ne peut se rendre au stade, mais ce lundi il avait à cœur de vivre cette rencontre en tribunes : "il y a un vrai engouement cette saison, c'est l'année rêvée, avec l'effectif qu'on a, les supporters qu'on a. On va faire la fête ce lundi, c'est sûr!"

C'est Robin, supporter du TFC depuis 2006 et âgé de 19 ans, qui va conduire Pierre au Stadium lundi soir. Robin est originaire de Lavaur et il n'a pas raté un match à domicile cette saison, il a même fait quelques déplacements : "j'ai vu le tweet de Pierre relayé par le TFC, je vis à une vingtaine de minutes de Revel, ça ne me dérange pas de faire quelques km pour l'emmener, on va se retrouver à Puylaurens, pas question de rater la soirée! "

Pierre aimerait s'abonner la saison prochaine au TFC et cherche quelqu'un pour faire du covoiturage de temps en temps depuis Revel. Il participera bien-sûr aux frais : "le souci c'est qu'où j'habite, on est dépourvus de transports en commun à partir de 20 heures. "