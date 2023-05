Un syndicat de police alerte sur le sous-effectif dans les commissariats de Meurthe-et-Moselle

Les commissariats de Meurthe-et-Moselle vont-ils devoir baisser le rideau ? Le syndicat de police Unité SGP Police Force Ouvrière tire la sonnette d'alarme, le sous-effectif serait chronique dans notre département depuis plusieurs années. Aucune circonscription ne serait épargnée par le phénomène, Nancy, Toul, Pont-à-Mousson, Lunéville, Longwy, Briey ou encore Dombasle.

Le département sous tension

Au total, il manquerait au moins 110 policiers sur le territoire, soit 10 % des effectifs. "C'est très inquiétant, la tendance générale, c'est un manque d'effectifs dans les deux services principaux, le service Investigation, qui s'occupe des enquêtes, et le service Voie Publique, chargé des interventions Police Secours", alerte Régis Peiffer, délégué syndical Unité SGP Police FO.

Aucun commissariat n'est épargné dans le département. "Tous les commissariats du département sont touchés mais là où il manque le plus de policiers, c'est à Nancy, il faudrait au moins 40 fonctionnaires de plus", précise-t-il. La faute à des départs à la retraite non remplacés. "Malheureusement, la vague d'arrivées qu'on a connu en 2022 n'a pas suffi à équilibrer les départs à la retraite", déplore-t-il.

"Je suis surchargé tout le temps"

Résultat, les policiers se retrouvent surchargés de travail, notamment au pôle Investigation, où les dossiers s'empilent sur les bureaux. "Je suis surchargé tout le temps, on doit s'occuper du même nombre de dossiers en étant moins nombreux, on n'y arrive pas", raconte Sébastien (le prénom a été changé), gardien de la paix. Certains policiers ont parfois 500 dossiers à gérer tout seul.

La situation n'est pas mieux du côté des patrouilles de police. "Ils ne sont pas assez nombreux pour partir sur le terrain, ça peut les mettre en danger, en plus, ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur des renforts", insiste Régis Peiffer, délégué syndical Unité SGP Police FO. Le syndicat réclame des embauches d'urgence, au risque de voir des commissariats fermer dans le département.