Un syndicat de police appelle à la mobilisation dans l'Hérault

Le syndicat Unité SGP Police FO appelle à une mobilisation, ce lundi 12 octobre 2020, après des violences contre les forces de l'ordre dans le Val-d'Oise et le Val-de-Marne.

Les policiers et agents administratifs sont appelés à se rassembler devant l'Hôtel de police de Montpellier et devant les commissariats de Béziers, Sète et Agde dès 12h.

Mercredi dernier, deux policiers en civil ont été agressés et blessés par trois individus, à Herblay (Val-d'Oise), alors qu'ils étaient en mission de surveillance. Samedi soir, le commissariat de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a fait l'objet d'une attaque aux mortiers d'artifice.

