Des policiers supplémentaires vont arriver en renfort au Havre et à Bolbec, mais pas à Rouen, ce que ne comprennent pas le syndicat Unité SGP Police en Seine-Maritime et 35 élus de la métropole de Rouen.

Un syndicat et des élus dénoncent le manque de policiers à Rouen

C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'annonce d'effectifs de policiers supplémentaires - 13 au commissariat de Bolbec, 48 au Havre, et d'autres dans l'Eure - est une bonne nouvelle selon le syndicat UNITE SGP POLICE 76. Mais selon le syndicat, "ces renforts viennent à peine combler le déficit important de ces deux commissariats seino-marins", et les commissariats de police de Fécamp, Dieppe et Rouen ont également besoin de moyens supplémentaires.

De leur côté, 35 maires de la métropole de Rouen dénoncent aussi le choix fait de ne pas renforcer les effectifs dans la capitale de la Seine-Maritime. Dans un courrier adressé au ministre de l'intérieur, ces 35 maires rappellent l'engagement, formulé il y a deux ans, de nommer 36 policiers supplémentaires dans l'agglomération de Rouen, engagement qui n'est à date pas tenu.