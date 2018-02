Le Jura expérimente depuis deux ans un système de prévention du suicide baptisé "Vigilans". Un système de veille qui permet de suivre et de garder le contact régulièrement avec les personnes qui ont tenté de se suicider. 279 personnes ont été suivies en 2 ans dans le Jura.

Depuis deux ans, le département du Jura teste un système de prévention du suicide baptisé "vigilans". Concrètement, la personne qui a tenté de se suicider reçoit à sa sortie d'hospitalisation une petite carte avec un numéro vert, l'équipe de "vigilans" prend alors le relais. La personne qui a fait une tentative de suicide est rappelée à intervalles réguliers : à J+7 puis J+10 puis J+20 puis une dernière fois à J+180 pour faire le bilan de son suivi au cours des 6 mois.

Le taux de suicide dans le Jura est largement supérieur à la moyenne nationale

Le Jura est un département qui connaît un fort taux de suicide. En 2012, le taux de tentative de suicide était de 23,4 pour 10.000 habitants dans le Jura alors que la moyenne nationale est de 15. Un numéro vert existait déjà dans le Jura avant que soit menée cette expérience. Ce sont ces deux données qui expliquent que le Jura ait été choisi comme secteur test comme le sont également la Bretagne, la Normandie les hauts de France et l'Occitanie.

Les entretiens téléphoniques peuvent aller de 5 minutes à 1 heure

Les entretiens téléphoniques permettent de prendre de simples nouvelles mais aussi d'aller plus loin et d'aller jusqu'à conseiller à la personne qui a tenté de se suicider de se diriger vers un professionnel si vraiment elle ne va pas bien. Dans les deux prochaines années, le test va se poursuivre et des indicateurs très précis permettront d'en mesurer les résultats pour décider ensuite d'étendre le système à toute la France. 279 personnes ont été suivies durant 2 ans dans le département du Jura.

Ecouter les explications de Marie José Gacomme, inspecteure principale chargée de mission sur le suicide au sein du département prévention et promotion de la santé à l'ARS de Bourgogne Franche Comté :