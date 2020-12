Un système de vente de repas à emporter le week-end pour les étudiants de Rouen

Le Crous de Normandie met en place un système de Click and Collect, les étudiants de Caen, Alençon et Rouen peuvent désormais commander des repas sur Internet pour le week-end.

Les étudiants de Rouen pourront manger équilibré, bon marché, même le week-end. Le Crous Normandie met en place un système de Click And Collect. Tous les étudiants sans exception peuvent commander avant le mercredi midi, six repas, à venir chercher le vendredi. Six repas maximum avec entrée, plat, dessert, pour manger du vendredi midi au dimanche soir. C'est 3,30 euros la formule pour les non-boursiers, 1 euro la formule pour les étudiants boursiers. Les commandes se font sur Internet.

Il y a différents plats faits maison, une entrée, un plat, un dessert, six choix à chaque fois

Philippe Capelle est le conseiller restauration du Crous Normandie Copier

Cela permet d'éviter de faire la cuisine et de gagner du temps sur leurs études"

Ce service existe déjà à Alençon et Caen depuis trois semaines, à Caen il y a eu une trentaine de commandes pour l'équivalent de 150 repas, aux alentours de 15 repas à Alençon. Le Click and Collect arrive à Rouen ce week-end, les commandes sont à passer avant ce mercredi midi. Pour le moment il n'existe pas à Evreux ou au Havre.