Sète, France

Le premier objectif pour la ville de Sète, c 'est de garantir aux touristes un minimum de qualité pour leurs logements, histoire d'éviter les mauvais souvenirs . L'office du tourisme a déjà reçu des plaintes de vacanciers pour des logements sales, voire insalubres. L'autre objectif est de faire l'inventaire de tous les propriétaires. Aujourd'hui, ils sont 1231 à être déclarés comme loueurs occasionnels à Sète.

La ville estime qu'il y en a plus en les débusquant, elle pourra mieux en contrôler la qualité et récupérer la taxe de séjour. Entre 22 centimes par jour et par personne pour la moins chère et 1 euro 48 pour les 4 étoiles . ça n'est pas négligeable.

Comment ça marche ?

Les loueurs doivent se déclarer à l'office du tourisme de Sète. Avec une simple démarche sur internet, ils reçoivent un numéro d'immatriculation de manière automatique . Un numéro qu'ils devront transmettre à la plateforme de location en ligne , Air BnB pour la grande majorité. Mais en fait, tout ça c'est déjà le cas. Ce qui est vraiment nouveau c'est qu' Air BNB a désormais l'obligation de faire apparaître ce numéro sur les annonces. Depuis le mois de décembre 2017, pour les communes qui le prévoient, pas d'annonces sans immatriculation.

Paris l'a fait , Bordeaux aussi mais pas pour les mêmes raisons.

En effet, pour Paris et Bordeaux, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de logements pour accueillir des locataires toute l'année. Donc, pour ces villes l'idée est de limiter le nombre de jours de location d'un appartement ou d'une maison. Par exemple, à Paris, il ne sera pas possible pour un propriétaire de louer plus de 120 jours par an sur AirBnB. Rien de tel à Sète. Il n'y a pas de pénurie de logements sur l'île singulière. C'est même plutôt le contraire. L'offre hôtelière, seule, ne parvient pas à faire face à la demande. Donc, pas question de limiter l'offre pour Sète mais bien de garantir aux touristes un niveau minimum de qualité. Si l'Office du tourisme reçoit 3 plaintes contre un propriétaire, il réalisera un contrôle. Et si en effet, le logement pose problème, s'il est indigne, alors il retirera le numéro d'immatriculation.