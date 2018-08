Clermont-Ferrand, France

La folie des deux étoiles commence. Les premiers maillots officiels de l'équipe de France de football version double champions du monde sont en vente. Il n'y en n'a pas beaucoup et la plupart sont déjà réservés depuis longtemps. Mais certains auvergnats ont déjà pu arborer les deux étoiles en vacances, pas avec un maillot Nike mais avec un t-shirt de Mefia Te. Cette société clermontoise fabrique des t-shirts et des objets évoquant la région.

Quatre jours après la finale, les premiers t-shirts étaient mis en vente. Ils sont bleu marine, avec deux grosses étoiles, l'inscription place de la Victoire, Clermont-Ferrand le 15 juillet 2018. Simple et efficace, et qui replonge dans l'ambiance de la coupe du Monde. Car s'il y avait 40.000 personnes devant l'écran géant de la place de Jaude pour la finale, le reste de la compétition a surtout été vécu par les clermontois dans les cafés qui bordent la place de la Victoire. Et c'est là que se sont prolongées les festivités le 15 juillet au soir, avec de nombreux plongeons dans la fontaine.

Impossible de savoir combien de t-shirts ont été vendus en presque un mois, secret commercial oblige. Nicolas, le créateur de Méfia Te, reconnaît que cela a plutôt bien marché mais tout de même moins bien que les t-shirts sur le thème de l'ASM.

Ses acheteurs sont d'abord des clermontois. Le t-shirt a eu moins de succès auprès des touristes, logique, il faut être du coin pour comprendre le sens de l'inscription, même si le magasin de Mefia Te est situé rue Massillon, dans le vieux Clermont, juste à coté de la place de la Victoire.