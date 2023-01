Un tableau médiéval, découvert dans un appartement à Orléans, vendu aux enchères à 36.000 euros

Derrière son bureau de commissaire-priseur, à la salle Philocale de Saint-Jean-de-la Ruelle, Matthieu Semont n'a pas caché son émotion en mettant ce tableau en vente. " Je l'ai découvert, dans un appartement d'Orléans, lors d'un inventaire en mai dernier. Il était dans un chambre, caché derrière une centrale vapeur". Ce petit tableau, de 31 cm sur 22 cm est pourtant un petit trésor médiéval, attribué au Maitre de Monte Oliveto, rattaché à l'école de Sienne, en Italie. " Pour son propriétaire, il n'avait pas vraiment de valeur. Il l'avait acheté sur une brocante".

Les enchères se sont arrêtées à 36.000 euros © Radio France - Patricia Pourrez

Ce samedi après-midi, ce petit chef-d'oeuvre s'est vendu en moins de 3 minutes. Mais, le tableau estimé entre 40.000 et 60.000 euros est parti (seulement) à 36.000 euros, "Je ne m'attendais à des enchères incroyables non plus" explique Matthieu Semont, " le sujet n'est pas facile, c'est une crucifixation et le tableau a besoin d'une restauration". L'acheteur, un français, n'était pas dans la salle des ventes mais par téléphone.

Pour le commissaire-priseur, la médiatisation autour de ce tableau a permis de montrer "que l'on peut encore trouver des objets comme celui-là qui ont traversé les siècles". Selon les experts, ce tableau fait partie d'un diptyque ( panneau en deux parties) dont la 2ème partie est peut-être quelque part dans un grenier ou une chambre à coucher.