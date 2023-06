Un tag à Avignon pour inciter les passants à ramasser les crottes de leur chien

Un Avignonnais se mobilise contre les crottes de chien ! André Miorin, sculpteur installé rue Saluces, dans l'intramuros d'Avignon, a inscrit sur le sol un message à destination des propriétaires de chiens pour les inciter à ne pas laisser dans la rue les déjections de leur animal.

"C'est absolument insupportable, s'agace André Miorin. Des gosses marchent dedans, des mamies sont désespérées parce qu'elles en ont plein les pieds. Les gens sont merveilleux avec leurs toutous, mais ils viennent les promener ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde puis ils repartent sans nettoyer".

C'est ainsi que lui est venue l'idée, il y a quelques jours, de s'adresser directement à eux. "Je me suis dit que ce serait pas mal de faire appel à leur conscience, explique-t-il. J'ai donc fait ce joli pochoir où j'ai inscrit "Merci de repartir avec les crottes de vos chiens". J'en ai mis une dizaine, d'un bout à l'autre de la rue. Et ça fonctionne ! Avant, ils repartaient surement honteux, et à force de se faire alpaguer, l'idée fait forcément son chemin".

Le pochoir a été reproduit une dizaine de fois dans la rue. © Radio France - Adèle Bossard