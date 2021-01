Un tag antisémite sur la porte de l'école Saint François-Régis, à Montpellier

Ce samedi 16 janvier 2021, le dessin d'une étoile, utilisée par l'Allemagne nazie pour marquer les Juifs, a été découverte sur la porte de l'école Saint François-Régis, à Montpellier. Alerté par des voisins dans la matinée, c'est le sénateur héraultais Hussein Bourgi qui a donné l'alerte.

"La porte était nettoyée dans l’heure qui suivait par les services municipaux et les pouvoirs publics agissent désormais de concert pour retrouver l’auteur ou les auteurs de ces faits", raconte-t-il, avant de rappeler : "L’enclos Saint-François est un lieu chargé de symbole et de mémoire puisque des Juifs y ont été cachés pendant la Shoah." Le sénateur et le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, condamnent cet acte antisémite.