Un tailleur du Marais à Paris propose désormais des masques assortis à sa collection printemps-été 2020

Le masque, accessoire aujourd'hui indispensable, n'échappe pas à la mode : Pierre Talamon est tailleur et confectionneur pour homme dans le quartier du Marais à Paris. Il propose désormais des masques assortis aux costumes et bermudas de sa nouvelle collection.

Si les enseignes des créateurs sont toujours fermées, leurs sites internet commencent à proposer des masques de protection en tissu. C'est le cas de Pierre Talamon, tailleur parisien, qui possède une boutique dans le quartier du Marais. Il propose désormais des masques chics assortis à sa nouvelle collection.

Le créateur de mode et invité de France Bleu Paris ce lundi a eu l’idée de transformer cet "objet contraignant" en un "objet plus séduisant, un accessoire de mode". Il s'est inspiré de sa collection printemps-été 2020 qui était "un peu en sommeil", pour cause de boutique fermée. "J’ai repris des tissus de pantalons et de bermudas et je les ai coordonnés à ma collection" explique-t-il. En attendant de pouvoir rouvrir son commerce, Pierre Talamon vend, sur son site internet, des masques "jaunes anisés coordonnés avec des bermudas de même couleur, des bleu marine contrastés avec du blanc à rayures marines, ainsi que des motifs africains : j’ai vraiment joué sur toute la palette de ma collection cette année".

Le prix de 15 euros l'unité "peut paraître cher" reconnaît-il, "mais ils sont fabriqués en France, dans des matières Afnor (150gr au m2). Car il ne faut surtout pas utiliser des tissus de chemises, qui sont beaucoup trop légers".

C’est pour lui un moyen de rester en contact avec ses clients, explique Pierre Talamon, qui ajoute qu'il ne serait pas designer s'il n’avait pas envie de "transformer quelque chose qui reflète une période, assez triste, assez pénible pour tout le monde, en quelque chose de séduisant, de beau". C’est vraiment l’histoire de la mode, conclut le créateur de mode.